Звезда реалити-шоу о людях с ожирением умерла в возрасте 30 лет

Звезда популярного американского реалити-шоу «Я вешу 300 кг» (My 600-lb Life) о людях с ожирением Долли Мартинез умерла в возрасте 30 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на заявление ее семьи.

«С глубокой скорбью сообщаю о том, что не стало моей прекрасной сестры Долли. Она была светлым человеком и могла озарять любую комнату своим смехом, добротой и любовью», — написала сестра Мартинез.

Как выяснил портал, в конце марта телезвезда попала в больницу с жидкостью в сердце и легких. Мартинез ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти ее не удалось. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Долли Мартинез была участницей десятого сезона шоу «Я вешу 300 кг», выходившего на канале TLC. В эфире программы она рассказывала о борьбе с пищевой зависимостью и жаловалась на проблемы с психическим здоровьем. В начале съемок ее вес составлял около 268 килограммов. Девушка не могла без посторонней помощи ухаживать за собой, а также выполнять повседневные задачи. За время участия в проекте она похудела на 40 килограммов.