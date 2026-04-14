"Израиль — это новый, Третий Рейх": в польском Сейме разразился скандал

Польский депутат от ультраправой партии «Конфедерация» Конрад Беркович принес на заседание Сейма флаг Израиля, на котором нарисована нацистская свастика. Об этом сообщает РБК.

На флаге Берковича нацистский символ заменяет шестиконечную звезду Давида. Таким образом депутат решил выразить свое несогласие с действиями Израиля на Ближнем Востоке. По его словам, эти действия навредили гражданам Польши, которые ощущают рост цен на топливо.

Кроме того, Беркович обвинил Израиль в убийстве десятков тысяч женщин и детей, а также в использовании запрещенных фосфорных бомб.

«Израиль совершает геноцид на наших глазах с особой жестокостью. Израиль — это новый, Третий Рейх, и его флаг должен выглядеть именно так», — заявил он.

