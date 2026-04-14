На Украине каждый десятый военком оказался коррупционером

Фигурантом уголовных и антикоррупционных дел оказался каждый десятый руководитель территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщает украинское издание «Суспильне».

По информации журналистов, у руководителей ТЦК выявили признаки незаконного обогащения на сумму почти 368 млн гривен (около 640 млн рублей).

Ранее сообщалось, что ТЦК оштрафовала многодетного отца из Киева на 1,3 тыс. долларов (98 тыс. рублей), а также заблокировал счета мужчины.

Украинец предоставил отсрочку от мобилизации, однако это не остановило сотрудников ТЦК от принятия жестких мер. Блокировка счетов произошла без уведомления.

Также стало известно, что суд на Украине признал необоснованной постановку территориальным центром комплектования жительницы Харькова на воинский учет в качестве медика.