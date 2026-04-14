Трамп заявил о переговорах США и Ирана в Пакистане в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана может пройти в Пакистане уже в ближайшие два дня. Об этом он сказал в комментарии The New York Post.

© Zuma / ТАСС

«Вам действительно стоит остаться там (в Пакистане. — Бизнес ФМ), потому что в ближайшие два дня может что-то произойти. Мы склонны отправиться туда. Скорее всего, мы вернемся туда», — сказал Трамп.

Из его слов следует, что Белый дом рассматривает именно пакистанскую площадку для продолжения контактов с Ираном. Трамп не видит смысла проводить переговоры в стране, которая не имеет к ситуации прямого отношения.

Предыдущие переговоры США и Ирана в Исламабаде не привели к соглашению по долгосрочному урегулированию. После этого Вашингтон объявил о морской блокаде иранских портов, а в Тегеране заявили, что попытки перекрыть Ормузский пролив обречены на провал.