В ЕС высказались о перспективах вступления Украины после поражения Орбана

В Евросоюзе ожидают, что после смены власти в Венгрии получится начать практические переговоры о вступлении Украины, но 2027 год считают нереалистичным сроком. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

«После выборов в Венгрии мы рассчитываем, что сможем приступить к практическим переговорам по конкретным главам», — сказал он на экономическом форуме в США.

При этом еврокомиссар подчеркнул, что точную дату назвать невозможно, так как Киеву предстоит сделать ещё очень многое. Говорить о 2027 годе как о реальном сроке вступления «пока очень сложно».

До последнего времени переговоры блокировала Венгрия под руководством Виктора Орбана, который критиковал саму идею членства Украины. Однако 12 апреля в стране прошли выборы, на которых победила оппозиционная партия «Тиса», получившая конституционное большинство.

