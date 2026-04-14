В ЕС высказались о перспективах вступления Украины после поражения Орбана
В Евросоюзе ожидают, что после смены власти в Венгрии получится начать практические переговоры о вступлении Украины, но 2027 год считают нереалистичным сроком. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
При этом еврокомиссар подчеркнул, что точную дату назвать невозможно, так как Киеву предстоит сделать ещё очень многое. Говорить о 2027 годе как о реальном сроке вступления «пока очень сложно».
До последнего времени переговоры блокировала Венгрия под руководством Виктора Орбана, который критиковал саму идею членства Украины. Однако 12 апреля в стране прошли выборы, на которых победила оппозиционная партия «Тиса», получившая конституционное большинство.
