Рубио высказался о переговорах между Израилем и Ливаном

США осознают, что на переговорах по урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном придется работать, учитывая «десятилетия истории и сложностей». Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает газета «Известия».

По его словам, речь идет о том, чтобы положить конец влиянию движения «Хезболла» на Ближнем Востоке. Рубио выразил надежду, что переговоры станут продолжительным процессом. Он подчеркнул, что все сложности между Израилем и Ливаном не будут решены в ближайшие шесть часов, но помогут создать фундамент для дальнейшего движения вперед.

Накануне заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати заявил, что группировка выступает против прямых переговоров Ливана и Израиля.

7 апреля было объявлено о двухнедельном перемирии между США и Ираном. Кроме Исламской Республики, Израиль, поддержавший американские удары, в ходе военных действий атаковал инфраструктуру проиранской «Хезболлы» на юге Ливана и начал там наступательную операцию. Израиль согласился на перемирие с Ираном, но на Ливан оно не распространилось.