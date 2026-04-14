Граждане Молдавии создали петицию с требованием лишить Санду наград и званий

Граждане Молдавии создали петицию на сайте change.org с требованием лишить президента республики Майю Санду всех наград и почётных званий. Об этом пишет РИА Новости.

Поводом стали данные о полученных ею международных премиях, которые не попали в официальные декларации.

«Нижеподписавшиеся просят отмену или пересмотр наград и почётных званий, присуждённых Майе Санду ... основания для их присуждения — содействие демократии ... и европейским ценностям — больше не соответствуют реальности», — уточняется в петиции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки Санду переписать историю вызывают омерзение.