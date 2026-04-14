Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что уволить главу своего офиса Кирилла Буданова* (Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Владимир Зеленский не сможет из-за влияния США. Об этом пишет NEWS.ru.

Украинского лидера, по словам собеседника издания, раздражает политическая активность своего соратника.

Экс-нардеп отметил, что должность главы офиса президента Украины абсолютно неконституционна, и теоретически Зеленский может эту должность ликвидировать и отправить Буданова* в отставку без всякого согласования с парламентом и кабмином.

Однако, по мнению Олейника, сделать это невозможно без согласия американцев, так как пост Буданова* — это продукт западных кураторов.

Ранее Буданов* в интервью агентству Bloomberg заявил, что не боится спорить с главой киевского режима и отстаивать свою позицию.

