Глава офиса Зеленского признал мастерство российских дипломатов

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* в интервью Bloomberg высоко оценил компетентность российских дипломатов. По его словам, они хорошо знают, как вести переговоры.

«Россияне также очень хорошо знают, как вести переговоры ... понимают реальную ситуацию. У них есть точные данные – карты, цифры, расчёты, на сколько хватит ресурсов, сколько это будет стоить», — заявил чиновник.

Буданов добавил, что считает себя прагматиком и ведёт переговоры по «цифрам, фактам и датам».

Ранее Буданов заявил о готовности спорить с Владимиром Зеленским.

Также он заявил о возможной катастрофе на Украине.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.