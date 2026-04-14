СМИ: Иран согласен на остановку обогащения урана на пять лет

Иран готов остановить обогащение урана примерно на пять лет. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно информации издания, эта тема стала центральной во время переговоров США и Ирана. При этом, администрация главы Белого дома Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Иран остановил обогащение урана на 20 лет.

Отмечается, что Иран выдвигал «очень похожее» предложение еще за несколько дней до начала совместной операции США и Израиля. Тогда Трамп отверг это предложение и отдал приказ о начале бомбардировок. На данный момент стороны так и не пришли к согласию.

Ранее представители Ирана и США заявили о готовности к новым переговорам.