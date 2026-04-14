Каллас призналась в непонимании действий США в Ормузском проливе

Чиновники Евросоюза не понимают действий США в Ормузском проливе, откровенно рассказала журналистам BBC глава евродипломатии Кая Каллас.

Глава США Дональд Трамп в воскресенье, 12 апреля, пригрозил, что американские военные корабли полностью заблокируют Ормуз, будут препятствовать проходу судов через него. Он пояснил, что допускает жесткие меры в отношении нарушителей.

В понедельник CENTCOM направило на блокаду пролива 15 кораблей различных типов. В командовании разъяснили, что американские военные будут задерживать только те суда, которые будут направляться в иранские порты.

«Не совсем ясно, какие действия предпринимают США [в Ормузе]», — отметила Каллас.

Дипломат напомнила, что Евросоюз не поддерживал и не поддерживает введение пошлин за проход через пролив, который в прошлом был открыт для любых судов под любым флагом.