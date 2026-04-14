Силовики пришли с обысками в Елисейский дворец

В Елисейском дворце во вторник, 14 апреля, прошли обыски в связи с расследованием по делу о присуждении государственных контрактов. Об этом пишет обозреватель Дидье Хассу в статье для Canard Enchaîné.

Журналист заметил, что в рамках расследования Финансовая антикоррупционная бригада изучает деловую активность компании по организации мероприятий Shotcut Events, которая занималась организацией торжественного переноса останков выдающихся лиц в Пантеон.

Каждая подобная церемония обходилась французскому государству в €2 млн, уточнил автор статьи.

Следователи изучают контракты, заключенные в период с 2022 по 2024 год, ищут причины, по которым церемонии проводила одна и та же компания.

В частности, стремятся выяснить, получала ли компания Shortcut Events какую-то «необычную поддержку» со стороны Центра национальных музеев, министерства культуры или даже Елисейского дворца.

Ранее сообщалось, что силовики неоднократно интересовались деятельностью соратников и сотрудников президента Франции Эммануэля Макрона.

Так, в июне 2018 года полиция провела обыски в здании министерства экономики Франции в рамках расследования, проводимого в отношении генерального секретаря Елисейского дворца, одного из помощников президента Франции Эммануэля Макрона — Алексиса Колера.

В декабре 2022 года в парижском офисе партии Макрона «Возрождение» прошли обыски по делу о финансировании предвыборной президентской кампании американской консалтинговой компанией McKinsey.