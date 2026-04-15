Администрация Трампа требовала ограничить российские YouTube-каналы

Управляющий директор по кибербезопасности Google Скотт Карпентер в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) признал, что политика ограничений в отношении российских YouTube-каналов формировалась под влиянием властей США.

Соответствующее видео выложено на странице пранкеров в социальной сети "ВКонтакте". По словам Карпентера, с которым говорили якобы от имени высокопоставленного украинского чиновника, первоначально администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оказала сильное давление, потребовав от Google принятия дополнительных мер против российских каналов.

Представитель корпорации подчеркнул, что Google не планирует добровольно уходить с российского рынка и рассматривает YouTube как важный канал коммуникации. При этом видеохостинг используется как инструмент влияния, в том числе для продвижения проукраинского контента через рекламные механизмы и деятельности активных оппозиционных сообществ в России. Карпентер заявил, что Google и далее будет делать все возможное для оказания поддержки Киеву.

Он также признал, что запросы властей России на удаление контента корпорация регулярно игнорирует. 10 марта сообщалось, что в Москве суд оштрафовал Google LLC на 11,4 млн рублей за неудаление информации, которая запрещена в России.