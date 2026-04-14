Иран и США заявили о готовности к новым переговорам

Представители Ирана и США заявили о готовности провести новый раунд мирных переговоров. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает ТАСС.

По словам собеседника издания, переговоры также могут быть проведены в пакистанском Исламабаде.

Ранее источники агентства Bloomberg рассказали, что новый раунд мирных переговоров США и Ирана может пройти в Турции или Египте.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.