Позиция нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра по России может испортить отношения его страны с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Как считают украинские журналисты, желание Мадьяра сохранить поставки нефти и газа из России может вызвать напряжение между Венгрией и Украиной. Кроме того, издания также указывают, что налаживанию отношений между странами могут мешать и другие «горячие точки».

«Еще один весьма вероятный повод для новой напряженности между Киевом и Будапештом — намерение Мадьяра сохранить поставки российских энергоносителей. Евросоюз декларирует полный отказ от нефти и газа из России. Киев не только поддерживает этот курс, но еще и активно ему содействует. <…> Есть большие сомнения, что украинское руководство согласится при таких планах на возобновление работы трубопровода (трубопровод «Дружба» — прим. ред.) даже с целью наладить диалог с Мадьяром», — сообщают СМИ.

Ранее Мадьяр заявил, что он допускает возможность сохранения импорта российских энергоресурсов. Эта позиция идет вразрез с желанием Евросоюза отказаться от нефти и газа из России.