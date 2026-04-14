Три связанных с Ираном судна благополучно прошли через Ормуз
Морская блокада со стороны США не помешала трем судам благополучно пройти через Ормузский пролив, пишет Al Jazeera со ссылкой на данные судоходных трекинговых сервисов LSEG, MarineTraffic и Kpler.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 12 апреля, анонсировал жесткую блокаду Ормузского пролива, пообещал, что любые суда, что осмелятся пройти через него, будут потоплены.
Позже в американском CENTCOM уточнили, что в блокаде участвуют 15 кораблей различных типов. В командовании пояснили, что акция направлена только против Ирана, военные пропустят суда, направляющиеся в порты монархий Персидского залива.
По данным телеканала, первым судном, прошедшим через пролив в условиях блокады, стал танкер Rich Starry. Он принадлежит китайской компании Shanghai Xuanrun Shipping Co. Ltd и находится под санкциями за сотрудничество с Ираном.
Вторым прошел через Ормуз и направился в порт Хамрия в ОАЭ танкер среднего тоннажа Peace Gulf под флагом Панамы.
Журналисты заметили, что судно на протяжении многих месяцев перевозит иранскую нафту — сырье для нефтехимической промышленности.
Затем свободно прошел пролив и направился в сторону Ирака танкер Murlikishan, который нередко перевозит российскую и иранскую нефть. Журналисты заметили, что он также находится под санкциями США.
Ранее сообщалось, что за несколько часов до начала блокады иранские танкеры Auroura и New Future прошли через Ормузский пролив и направились в пункты назначения.