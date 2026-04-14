Морская блокада со стороны США не помешала трем судам благополучно пройти через Ормузский пролив, пишет Al Jazeera со ссылкой на данные судоходных трекинговых сервисов LSEG, MarineTraffic и Kpler.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 12 апреля, анонсировал жесткую блокаду Ормузского пролива, пообещал, что любые суда, что осмелятся пройти через него, будут потоплены.

Позже в американском CENTCOM уточнили, что в блокаде участвуют 15 кораблей различных типов. В командовании пояснили, что акция направлена только против Ирана, военные пропустят суда, направляющиеся в порты монархий Персидского залива.

По данным телеканала, первым судном, прошедшим через пролив в условиях блокады, стал танкер Rich Starry. Он принадлежит китайской компании Shanghai Xuanrun Shipping Co. Ltd и находится под санкциями за сотрудничество с Ираном.

Вторым прошел через Ормуз и направился в порт Хамрия в ОАЭ танкер среднего тоннажа Peace Gulf под флагом Панамы.

Журналисты заметили, что судно на протяжении многих месяцев перевозит иранскую нафту — сырье для нефтехимической промышленности.

Затем свободно прошел пролив и направился в сторону Ирака танкер Murlikishan, который нередко перевозит российскую и иранскую нефть. Журналисты заметили, что он также находится под санкциями США.

Ранее сообщалось, что за несколько часов до начала блокады иранские танкеры Auroura и New Future прошли через Ормузский пролив и направились в пункты назначения.