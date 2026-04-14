Зеленский рассказал о «мегасделке» с Германией

Киев и Берлин планируют заключить мегасделку по дронам. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, передает «УНИАН».

«Но такой мегадокумент, фундаментальный документ, соглашение о дронах мы начинаем разрабатывать. Мы договорились, что это будет между нашими государствами», — рассказал он.

Зеленский назвал Германию одним из важнейших партнеров Украины. Он отметил, что разрабатываемое соглашение может стать крупнейшим в этой сфере договором между европейскими государствами.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что у Киева есть свои собственные дальнобойные ракеты, поэтому ему не нужны Taurus от Германии. Политик добавил, что сейчас Украина вооружена «лучше, чем когда-либо», и по этой причине не нуждается в новых вооружениях.