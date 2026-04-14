«Единственное спасение»: названа главная ошибка Зеленского

Политолог из РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что Владимир Зеленский ошибочно считает продолжение конфликта с Россией своим «единственным спасением». Об этом Кошкин рассказал News.ru.

Кошкин заявил, что Зеленскому и его соратникам необходимо думать о переговорах, поскольку другого выхода у них нет. По мнению политолога, Украине сейчас будет особенно нелегко, поскольку США сконцентрированы на войне с Ираном.

«Но они [украинцы - прим.ред.] считают, что только конфликт их спасет. Вот почему Зеленский бьется за выдачу 90 миллиардов евро и продолжение поставок вооружения», - сказал Кошкин.

Политолог добавил, что ВС РФ продолжают продвигаться, поэтому условия украинского урегулирования будут меняться. В то же время ресурсная база, на которую рассчитывали ВСУ, прежде всего ракеты ПВО, будет уходить на Ближний Восток.

Ранее Зеленский заявил, что европейскому кредиту для Украины в 90 миллиардов евро «нет альтернативы». Он подчеркивал, что других вариантов финансирования ВСУ не существует. Кредит был ранее заблокирован Венгрией, но в ближайшие месяцы в стране приведет к власти новое правительство.