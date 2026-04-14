Российские дипломаты очень хорошо знают, как вести переговоры, и имеют точные данные по ситуации на фронте и в экономике.

О компетентности российских переговорщиков в интервью Bloomberg высказался глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Россияне также очень хорошо знают, как вести переговоры. Все понимают реальную ситуацию. У них есть точные данные – карты, цифры, расчеты, на сколько хватит ресурсов, сколько это будет стоить», — заявил чиновник.

Он добавил, что считает себя прагматиком и ведет переговоры по «цифрам, фактам и датам».

В интервью Буданов также заявил, что готов спорить с любым политиком внутри страны и за рубежом, включая президента Украины Владимира Зеленского.