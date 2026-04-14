Пока вы не уснули: неожиданное решение властей по Telegram, Мерц сообщил украинцам плохую новость
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.
Мерц оценил шансы России на победу
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что России не победить в конфликте с Украиной. Главу немецкого правительства цитирует газета Die Welt.
«У России нет шансов выиграть войну», — подчеркнул немецкий бундесканцлер.
Депутата Госдумы досрочно лишили полномочий
Депутаты Госдумы досрочно прекратили полномочия члена думского комитета по бюджету Айрата Фаррахова.
«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Фаррахова Айрата Закиевича», — говорится в постановлении.
Зеленский рассказал о «мегасделке» с Германией
Киев и Берлин планируют заключить мегасделку по дронам. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, передает «УНИАН».
«Но такой мегадокумент, фундаментальный документ, соглашение о дронах мы начинаем разрабатывать. Мы договорились, что это будет между нашими государствами», — рассказал он.
СМИ сообщили о неожиданном решении властей России по Telegram
Власти России решили ослабить блокировку мессенджера Telegram на фоне напряженного настроения среди населения. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил источник Forbes, знакомый с обсуждением.
Ранее в Bloomberg появилась информация, что Роскомнадзор может повременить с ужесточением контроля над интернетом из-за опасений, что это сказывается на рейтинге президента страны Владимира Путина.
Мерц на встрече с Зеленским сообщил украинцам плохую новость
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия будет способствовать возвращению мужчин призывного возраста на Украину. Об этом он высказался на встрече с Владимиром Зеленским в Берлине.
По словам политика, правительство Германии будет тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в стране, и облегчит им возвращение домой.
На Луне обнаружили гигантский новый кратер
Луна кажется неподвижной и «мертвой», но на самом деле ее поверхность постоянно меняется. Ученые зафиксировали редкое событие — образование крупного кратера диаметром 225 метров, появившегося в результате падения космического тела. Об этом сообщает портал Universe Today.
Поверхность Луны хранит следы миллиардов лет бомбардировок: в отличие от Земли, здесь нет атмосферы, ветра и воды, которые могли бы сгладить последствия ударов. Поэтому каждый новый кратер остается практически в неизменном виде.
Президент постсоветской страны призвал к мобилизации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников к мобилизации.
«Надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время. Причем, непонятное время», — заявил он.
Раймонд Паулс попал в больницу
Композитор Раймонд Паулс сообщил в беседе с РИА Новости, что находится в больнице. 90-летний маэстро не уточнил диагноз, но подтвердил проблемы со здоровьем.
В 2024 году латвийские медиа сообщали, что Паулс может прекратить свою деятельность из-за проблем со зрением. После хирургического вмешательства он отказался от очков, однако сталкивался с трудностями при работе с нотной записью.
Россиянам подарили дополнительный выходной
Жителям сразу восьми регионов России подарили дополнительный выходной в связи с празднованием Дня поминовения усопших (Радоницей). По словам эксперта президентской академии РАНХиГС Татьяны Подольской, отдыхать в следующий вторник, 21 апреля, будут жители Краснодарского и Ставропольского краев, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областей, а также Адыгейской и Кабардино-Балкарской республик.
Специалистка уточнила, что в Карачаево-Черкесской Республике нерабочим объявлен другой день — понедельник, 20 апреля.
Макрон выступил с призывом к Ирану и США
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал США и Иран к возобновлению переговоров в Исламабаде. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.
«Вчера я говорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также с президентом США Дональдом Трампом. Я призвал к возобновлению переговоров, приостановленных в Исламабаде, к устранению недоразумений и к избежанию дальнейшей эскалации», — говорится в публикации.