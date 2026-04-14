Санду потребовали лишить наград и почетных званий

В Молдавии создали петицию, призывающую лишить президента страны Майю Санду наград и почетных званий. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший премьер Молдавии Владимир Филат ранее заявил, что Санду получила четыре международных премии на общую сумму 165 тысяч евро (около 15 миллионов рублей), но они не были отражены в ее декларациях.

По данным РИА Новости, авторы петиции призвали лишить Санду наград и званий, заявив, что основанием для их присуждения было «содействие демократии, верховенству права и европейским ценностям». По мнению авторов петиции, это «больше не соответствуют реальности, задокументированной международными авторитетными органами».

В петиции отмечается, что Санду получила награды в 2022–2026 годах, но в это же время поступали «систематические данные о деградации демократии» в Молдавии. Авторы обращения сослались на отчеты 2025 года Еврокомиссии, ОБСЕ и международных организаций. Один из индексов понизил статус Молдавии из категории «несовершенной демократии» до «гибридного режима».