«Претензии были»: удастся ли ЕС заставить Мадьяра пойти против РФ

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр может пойти на антироссийские шаги ради получения субсидий от Евросоюза. Как сообщает News.ru, об этом заявил политолог Юрий Светов.

По мнению эксперта, политик не станет открыто конфликтовать с Брюсселем, как это делал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, и не будет «лаяться» с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Вместе с тем Мадьяр, скорее всего, продолжит торговлю с РФ.

Светов отметил, что главный вопрос для лидера «Тисы» сейчас — 35 млрд евро, замороженные Евросоюзом. Деньги Венгрия должна была получить во времена пандемии в рамках европейских фондов поддержки.

«Там претензии были, что юридическая система Будапешта реформирована Орбаном в противоречии якобы с европейским законодательством. Сейчас Мадьяр сделает все, чтобы эти деньги разморозить. Вполне вероятно, что Венгрия поддержит новые санкции против РФ и другие решения Брюсселя», — сказал политолог.

Напомним, что выборы в парламент Венгрии состоялись в минувшее воскресенье, 12 апреля. По их итогам «Тиса» получит 138 из 199 мест в Национальной ассамблее. Альянс партии Орбана ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии получит 55 мест.