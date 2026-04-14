Китай борется с кризисом на фоне блокады Ормузского пролива: что об этом пишут зарубежные СМИ

Блокада США Ормузского пролива призвана оказать влияние не только на Иран, но и на Китай, который является главным потребителем иранской нефти. Готов ли Китай пережить энергетический кризис, и как страна справляется с последствиями блокады США, разбирались мировые СМИ, самые интересные статьи которых в материале «Рамблера».

Напомним, что после провала первого раунда мирных переговоров между Ираном и США президент Дональд Трамп отдал распоряжение о блокаде «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов». Кроме того, Трамп поручил американским военным перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через Ормузский пролив.

На этом фоне вооруженные силы Ирана заявили, что если безопасность иранских портов окажется под угрозой, ни один порт в акваториях Персидского и Оманского заливов не будет в безопасности.

Аналитик международной торговой аналитической компании Kpler Алексис Эллендер, слова которого приводит The New York Times, обратил внимание на то, что склонность к риску у крупных судоходных компаний «невероятно низкая», и они могут посчитать, что отправка судов через Ормузский пролив «просто того не стоит».

При этом блокада пролива США направлена не только на Иран, но и на Китай, который является основным потребителем иранской нефти. Однако, несмотря на то, что на долю импорта нефти приходится около 18% энергопотребления страны, Пекин уже давно работает над диверсификацией поставок и достаточно хорошо готов к текущему энергетическому кризису, утверждает CNN.

«Большая часть огромного количества энергии, необходимой для обеспечения экономики и производственного сектора Китая, вырабатывается внутри страны, а на дорогах стремительно растет парк электромобилей, не зависящих от бензина», — отмечается в статье.

Также, по данным аналитиков, Китай создал запасы нефти, которых хватит как минимум на три месяца, включая коммерческие и стратегические резервы, что дает экономике страны «значительную передышку». Но все будет зависеть от того, насколько затянется текущий кризис, уверены журналисты.

Блокада Ормузского пролива, организованная США, — это попытка заставить Китай подтолкнуть Иран к заключению долгосрочного соглашения о прекращении огня, пишет колумнист агентства Bloomberg Хавьер Блас.

«Судя по всему, Вашингтон преследует две цели: во-первых, нанести Ирану непоправимый экономический ущерб; во-вторых, заставить Китай разделить с Ираном часть этих проблем. (…) Однако нефтяные расчеты выглядят неутешительно», — заметил он.

По мнению эксперта, США не могут ждать годами разрешения ситуации на Ближнем Востоке. Если Ормузский пролив не откроется быстро, мировые цены на нефть могут взлететь до $140 - $150 за баррель и глобальная экономика рухнет из-за обвала поставок и рецессии.

«Иран может сохранять вызывающую позицию — а Китай оставаться невозмутимым — дольше, чем Трамп сможет сохранять платежеспособность», — уверен он.

В свою очередь министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз в интервью изданию Mirror заявила, что «очень разочарована» действиями США, которые привели к блокировке Ормузского пролива. Она обвинила американского лидера Дональда Трампа в том, что он начал войну, не имея плана выхода из конфликта.