Сообщения израильской газеты The Jerusalem Post о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы допустил возможность военной операции против Израиля, вызвали сомнения у специалистов. Эксперт по Турции Яшар Ниязбаев в разговоре с Рамблером поставил под вопрос подлинность приведённых изданием цитат турецкого лидера и указал на ряд нестыковок в распространённой информации. По его словам,

ситуация требует тщательной проверки — есть основания полагать, что заявления могли быть искажены или вырваны из контекста.

Ранее газета The Jerusalem Post сообщила, что Эрдоган пригрозил начать военные действия против Израиля. В материале были приведены слова президента Турции, якобы сказанные им в ходе Международной конференции политических партий Азии в Стамбуле. «Мы должны быть сильными, чтобы помешать Израилю сделать это с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними», — привело издание слова политика.

В Турции эту информацию не подтверждают. Что‑то подобное Эрдоган говорил два года назад, но тогда были другие условия и другая ситуация. Тем более нужно внимательно разобрать его слова: что значит «войти, как в Карабахе»? Какой была роль Турции в Карабахе и какой — в Ливии? Там были совершенно разные роли. Поэтому появление таких публикаций сейчас немного удивляет — они не соответствуют действительности. Заявления не подтверждаются стенограммой и видеозаписью выступления. Если слова прозвучали на закрытой части встречи, непонятно, откуда взялась публикация. Яшар Ниязбаев Тюрколог, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции»

Вместе с тем эксперт обратил внимание на недавнее заявление главы МИД Турции, которое, по его мнению, проливает свет на информационную ситуацию вокруг отношений Анкары и Тель‑Авива.

«Вчера Хакан Фидан дал большое интервью, где заявил, что в Израиле сейчас пытаются выставить Турцию врагом. «Правительство Нетаньяху не может существовать без врага», — сказал дипломат. В Турции считают, что дезинформация, подобная той, что появилась в издании The Jerusalem Post, связана с соответствующими политтехнологиями», — отметил Ниязбаев.

