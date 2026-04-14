Сакура в Японии оказалась под риском исчезновения

На фоне изменения климата в Японии может исчезнуть сакура. Для решения проблемы нужно вывести новые, более теплолюбивые сорта, заявил биолог Дмитрий Сафонов в беседе с 360.ru.

По его словам, сакура нуждается в низких температурах. Из-за глобального потепления она едва переживает ставшие более мягкими зимы, скудно цветет и быстро опадает. Повышение температуры даже на два градуса может разрушить процесс выхода японской вишни из спячки.

Сафонов отметил, что уже сейчас существует множество гибридов сакуры, которые требуют меньше холода зимой, чем классический вид — некоторым из них хватает и двух недель мороза. Кроме того, можно искусственно охлаждать деревья, однако такую идею тяжело осуществить на практике, ведь речь идет о миллионах растений по всей стране.

«Так что самый реальный выход — постепенно заменять старые капризные сорта сакуры на новые», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что императорские пингвины и морские котики оказались на грани исчезновения из-за глобального потепления. Популяция первых уже уменьшилась на 10 процентов.