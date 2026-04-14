Страна НАТО приостановила соглашения с Израилем

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони объявила, что Италия приостанавливает оборонное соглашение с Израилем.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

«В свете сложившейся ситуации правительство решило приостановить автоматическое продление оборонного соглашения с Израилем», — заявила она.

Отмечается, что соглашение было подписано в 2005 году и автоматически продлевалось каждые пять лет.

Приостановка действия договора была официально оформлена письмом, направленным министром обороны Италии Гвидо Крозетто своему израильскому коллеге Исраэлю Кацу.

Ранее военный аналитик Скотт Риттер заявил, что операция США и Израиля против Ирана привела к тому, что Вашингтон потерял всех главных партнеров, фактически «убил» НАТО и отвернул от себя арабские страны.