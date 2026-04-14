Мерц заявил, что Европа должна быть частью соглашения по Украине

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа должна быть вовлечена в процесс мирных переговоров по Украине и подписание мирного соглашения.

Его слова приводит Reuters.

«Правительство США знает, что если оно хочет, чтобы Европа подписалась под каким бы то ни было соглашением - а это подписание имеет важное значение, потому что Европа должна быть частью процесса, а также частью мирного соглашения, - тогда Европа должна быть вовлечена», — сказал Мерц.

Кроме того, канцлер ФРГ заявил о планах Берлина сотрудничать с Киевом в области БПЛА и технологий передачи данных с поля боя. Он также призвал Украину продолжать реформы, необходимые для вступления в Евросоюз.

14 апреля президент Украины Владимир Зеленский посещает Берлин с официальным визитом. Стороны уже подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и меморандум о взаимопонимании.