Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия будет способствовать возвращению мужчин призывного возраста на Украину. Об этом он высказался на встрече с Владимиром Зеленским в Берлине.

По словам политика, правительство Германии будет тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в стране, и облегчит им возвращение домой.

Он также отметил, что будет вестись работа с Украиной над тем, чтобы ограничить число украинских мужчин, ищущих убежище в ФРГ, поскольку важно, чтобы они «помогали своей стране».

Ранее СМИ писали, что в ЕС обсуждают сейчас возможные изменения в статусе украинских беженцев в Европе после марта 2027 года.

Ранее заместитель лидера парламентской фракции немецкой Партии зеленых Агнешка Бруггер заявил, что Мерц занял в вопросе поставок дальнобойных ракет Taurus вооруженным силам Украины ту же позицию, что и его предшественник Олаф Шольц.