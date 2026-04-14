«Эффект Трампа»: почему соседи США задумались о членстве в ЕС

Немецкий таблоид Bild рассказал, что «расширение ЕС на Запад» ранее казалось нереалистичным, но теперь более половины канадцев поддерживают идею вступления в Евросоюз. Согласно недавнему опросу, 57 процентов канадских респондентов выступают как минимум за рассмотрение вопроса о членстве в ЕС - несмотря на принадлежность к другому континенту.

Почему канадцы заинтересовались членством в Евросоюзе? Среди причин они указали разочарование в США при Дональде Трампе (79 процентов) и опасения по поводу экономического будущего страны. С момента вступления в должность президент США оказывает давление на своего северного соседа, вводя пошлины, высмеивая канадцев и полусерьезно угрожая сделать Канаду «51-м штатом».

Репутация США среди традиционно проамерикански настроенных канадцев резко упала: по данным опроса Politico, 58 процентов жителей страны больше не считают Соединенные Штаты надежным партнером, и только 37 процентов видят в них союзника.

Американский политолог Джонатан Кристол не считает «эффект Трампа» главной причиной. По его мнению, Трамп скорее послужил поводом для проведения опроса, чем повлиял на ответы. Эксперт считает, что доступ к рабочим местам и возможностям по всей Европе - основная причина «эйфории канадцев».

Победа премьер-министра Марк Карни на выборах в Канаде отчасти объясняется антиамериканскими настроениями. Карни зарекомендовал себя как критик Трампа. Пока канадский премьер не комментировал дискуссию о вступлении в ЕС. В самом Евросоюзе уже высказывались на эту тему.

«Почему бы и нет?», - сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро по поводу членства Канады в Евросоюзе.

Профессор политологии Скотт Эрб считает присоединение Канады к ЕС «крайне маловероятным», но видит потенциал для более глубоких трансатлантических торговых соглашений - в том числе из-за нынешнего тарифного спора с Вашингтоном.

Консервативные комментаторы считают идею членства «стратегически бессмысленной» и даже «крайне глупой». Их главные аргументы: Канада - не европейская страна, и ее экономика тесно связана с США. Членство в ЕС ограничит её суверенитет и усложнит торговые структуры.