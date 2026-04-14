Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Берлин и привлек внимание представителей СМИ своей обувью. Кадры визита выложил в своем телеграм-канале украинский журналист Анатолий Шарий.

На размещенном в Сети ролике Зеленский запечатлен вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Шарий заметил у главы киевского режима необычную обувь и назвал ее нелепой. Зеленский прибыл на встречу в черных кроссовках на высокой подошве.

Зеленский неоднократно появлялся перед общественностью в неформальной обуви. В августе 2025 года глава киевского режима отказался от военного стиля в одежде и обуви на встрече с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе. Тогда Зеленский сделал выбор в пользу пиджака, футболки, брюк и кроссовок на высокой подошве в черных тонах.