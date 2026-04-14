Президент Ирана заявил о готовности вести переговоры с США

Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном, но в рамках правовых норм.

Об этом 14 апреля заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Иран считает дипломатию наиболее предпочтительным путем разрешения споров и, сохраняя национальное достоинство и авторитет, заявляет о своей готовности к переговорам в рамках правовых норм», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президента Исламской Республики.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщило, что делегации Соединенных Штатов и Ирана могут вернуться в Исламабад на этой неделе для проведения нового раунда переговоров.

Как писала «Парламентская газета», накануне министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе встречи, которая прошла в пакистанской столице в конце прошлой недели, поскольку американская сторона постоянно меняла требования.