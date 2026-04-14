«Он слаб»: к чему приведет конфликт Трампа с папой римским

Президент США Дональд Трамп рискует потерять поддержку значительной части избирателей из-за конфликта с Папой Римским Львом XIV. Об этом сообщает «Ведомости».

Недавно Лев XIV заявил, что не хочет дебатировать с Трампом. Он отметил, что сейчас по всему миру погибает слишком много невинных людей. Понтифик подчеркнул, что кто-то «должен смело сказать, что есть другой путь».

Его заявление могло быть ответом на публикацию Трампа, в которой президент раскритиковал папу. Политик заявил, что «он слаб» в отношении борьбы с преступностью и оценил как «ужасный» его подход к внешней политике. На этом фоне американский лидер также опубликовал на своей странице нейросетевую картинку, где он изображен в качестве Иисуса Христа.

В результате к многолетним критикам действующего президента присоединились и некоторые его бывшие союзники. Например, его действия осудило несколько видных консервативных комментаторов. Кроме того, американцы обсуждают наплыв новых пользователей в Truth Social, которые зарегистрировались с целью осудить действия Трампа. Заметим, что президент через несколько часов удалил свой пост с изображением в образе Христа.

Старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин считает, что глумление над религией увеличивает риск потери электората для Трампа и республиканцев в целом. Еще больше ухудшают ситуацию попытки президента и его окружения, в первую очередь военного министра Пита Хегсета, представить военные действия против Ирана как богоугодное дело.

По данным социологов, на президентских выборах 2024 года Трампа поддержало большинство избирателей-католиков. Они составляют от 19 до 22% взрослого населения США. Кроме того, среди них много латиноамериканцев, которые являются одной из самых быстрорастущих групп в США и играют важную роль на выборах в колеблющихся штатах.

В результате республиканцы могут понести еще более серьезные потери на промежуточных выборах, которые пройдут в ноябре 2026 года. Кошкин подчеркнул, что и без этого промежуточные выборы исторически заканчиваются поражением президентской партии в одной из палат конгресса.

Более того, католикам в окружении Трампа, а именно госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, остается лишь отмалчиваться. Для них ситуация осложняется тем, что они являются наиболее вероятными претендентами на участие в выборах президента в 2028 году.

«По сути, Трамп очень недальновидно поступает, закладывая мину замедленного действия именно для них, когда они станут на предвыборную тропу. Хотя даже если их прижмут к стенке и призовут к ответу на пресс-конференции, то они вряд ли осудят Трампа. Отделаются демагогией, как всегда», — подчеркнул Кошкин.

При этом Трамп, скорее всего, не потеряет поддержку ядерного электората — «MAGA-избирателей». Они, по мнению эксперта, одержимы «синдромом болельщика» и готовы голосовать за любого кандидата от республиканцев, лишь бы не допустить победы демократов.