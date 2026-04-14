Предсказан сценарий развития конфликта на Ближнем Востоке

На иранском конфликте стопроцентно нельзя ставить крест, убежден ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США достигли всех целей в Иране и могут переходить к завершению конфликта путем переговоров.

Сложно сказать, закончилась ли горячая фаза конфликта между США и Ираном, отметил Блохин. По словам политолога, американская элита не отказалась от идеи смены режима в Иране и еще может вернуться к ней. Сейчас же президенту США Дональду Трампу нужно продемонстрировать силу, показав, что все цели в Тегеране достигнуты, и начать переговоры, чтобы выйти из этого конфликта, сохранив лицо, полагает собеседник «Ленты.ру».

Искусство войны — это всегда вещь довольно хитрая. Любое перемирие рассматривается как тактический маневр, как некий таймаут для наращивания сил и концентрации ресурсов. Понятно, что это перемирие временное. Не исключено, что это перемирие захочет саботировать третья сторона, а именно Израиль, чтобы снова втянуть США в новый этап эскалации

До этого стало известно, что США и Иран могут в конце этой недели или в начале следующей провести новый раунд переговоров в Исламабаде.

13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. По словам американского лидера, меры коснутся судов, следующих в порты Ирана или выходящих из них.

Сообщалось, что Саудовская Аравия призвала США снять блокаду Ормузского пролива и вернуться к переговорам с Тегераном. Причиной давления на Вашингтон является то, что блокада может привести к эскалации конфликта и нарушению работы других важных морских путей.