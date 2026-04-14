«Чемоданы денег»: на Западе заявили о связях властей Израиля и ХАМАС

Канадский журналист Ари Фланцрайх заявил, что Израиль финансировал палестинское движение ХАМАС, чтобы оно «не создавало проблем». Отрывок интервью Фланцрайха Такеру Карлсону опубликовал «Пул N3».

Карлсон спросил журналиста, действительно ли правительство Израиля направляло деньги - не свои, а поступившие из США и Катара - ХАМАС. Фланцрайх заявил, что представителям ХАМАС передавали «большие суммы наличными».

«Точных цифр у меня сейчас нет, но, насколько я понимаю, это уже подтверждённый факт. Есть фотографии чемоданов с деньгами, которые переправлялись в Газу», - заявил журналист.

По его словам, логика заключалась в том, чтобы поддерживать ХАМАС «в довольном и обеспеченном состоянии, чтобы они не создавали проблем». Фланцрайх утверждает, что это рассматривалось как часть стратегии сохранения статус-кво.

По мнению журналиста, кто-то предположил, что если членов ХАМАС «слишком откормить», в итоге они перестанут быть мобильными и активными.

В 2024 году Жозеп Боррель, возглавлявший европейскую дипломатию, обвинил Израиль в «создании» и «финансировании» ХАМАС. По словам Борреля, чтобы предотвратить создание Палестинского государства, Израиль «зашел так далеко, что сам создал ХАМАС». Он утверждал, что ХАМАС финансировался израильским правительством с целью ослабления Палестинской автономии.