«Чемоданы денег»: на Западе заявили о связях властей Израиля и ХАМАС

Мария Иванова

Канадский журналист Ари Фланцрайх заявил, что Израиль финансировал палестинское движение ХАМАС, чтобы оно «не создавало проблем». Отрывок интервью Фланцрайха Такеру Карлсону опубликовал «Пул N3».

«Чемоданы денег»: на Западе заявили о связях властей Израиля и ХАМАС
© РИА Новости

Карлсон спросил журналиста, действительно ли правительство Израиля направляло деньги - не свои, а поступившие из США и Катара - ХАМАС. Фланцрайх заявил, что представителям ХАМАС передавали «большие суммы наличными».

«Точных цифр у меня сейчас нет, но, насколько я понимаю, это уже подтверждённый факт. Есть фотографии чемоданов с деньгами, которые переправлялись в Газу», - заявил журналист.

По его словам, логика заключалась в том, чтобы поддерживать ХАМАС «в довольном и обеспеченном состоянии, чтобы они не создавали проблем». Фланцрайх утверждает, что это рассматривалось как часть стратегии сохранения статус-кво.

По мнению журналиста, кто-то предположил, что если членов ХАМАС «слишком откормить», в итоге они перестанут быть мобильными и активными.

В 2024 году Жозеп Боррель, возглавлявший европейскую дипломатию, обвинил Израиль в «создании» и «финансировании» ХАМАС. По словам Борреля, чтобы предотвратить создание Палестинского государства, Израиль «зашел так далеко, что сам создал ХАМАС». Он утверждал, что ХАМАС финансировался израильским правительством с целью ослабления Палестинской автономии.