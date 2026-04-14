Слова Зеленского о фронте разозлили его бывшую соратницу

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала «сюрреализмом» его заявления о достижениях ВСУ и оборонной промышленности. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне, 13 апреля, Зеленский поздравил работников военной промышленности с Днем украинского оружейника. Он заявил, что Украина «не только не отстает, но и входит в число лидеров по развитию технологий безопасности». Зеленский назвал украинский опыт и военную экспертизу «самым желанным товаром для десятков стран мира».

«В то время как миллионы людей здесь в очередной раз аплодировали вчерашней речи Зеленского о предполагаемых достижениях Украины на передовой, российские войска продвинулись вперед в Сумской области…», - так речь Зеленского прокомментировала Мендель.

Она назвала это «сюрреализмом». Мендель указала, что каждый день поступают новости о потерях ВСУ, но власти продолжают рассказывать о достижениях Украины.