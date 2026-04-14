Европейцам необходимо перестать спонсировать президента Украины Владимира Зеленского, который спешит получить финансовые средства после ухода премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

С таким призывом на своей странице в соцсети Х выступил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский также очень счастлив, потому что новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр вчера вечером подтвердил, что Венгрия снимает вето на план ЕС на 90 миллиардов, не финансируя его сама. Значит, 17 миллиардов заплатит Франция!» — написал он, отметив, что Зеленский уже отправился за деньгами в Германию, и «другие страны-доноры последуют за ней».

«Когда мы прекратим этот бред?!» — задался вопросом политик.

Ранее глава победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии не будет блокировать кредит Евросоюза для Украины на сумму 90 миллиардов евро.