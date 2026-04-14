Си Цзиньпин посетовал на превращение мирового порядка в хаос

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о нарастающем хаосе в системе международных отношений, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, такое заявление прозвучало на встрече китайского лидера с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Отмечается, что формулировка стала одной из самых жёстких публичных оценок Пекина в адрес текущего мирового порядка и указывает не только на нестабильность, но и на его возможную деградацию.

Си Цзиньпин призвал Мадрид активизировать двусторонние контакты и расширять сотрудничество, чтобы противостоять «возвращению к закону джунглей».

Ранее Си обозначил подходы Пекина к обеспечению стабильности на Ближнем Востоке. В их числе — принципы мирного сосуществования, уважение суверенитета государств, соблюдение международного права, а также увязка вопросов безопасности и развития.