В Колумбии уничтожат десятки бегемотов из «зоопарка Пабло Эскобара»

Колумбийские власти намерены уничтожить до 80 бегемотов, которые произошли от животных из «зоопарка Пабло Эскобара». Как сообщает The Guardian, одичавшие звери вытесняют местные виды и угрожают местным жителям.

Как объяснила министр окружающей среды Ирен Велес, другие методы контроля над популяцией бегемотов оказались дорогостоящими и безуспешными, в том числе кастрация ряда животных или помещение их в зоопарке.

Колумбия является единственной страной за пределами Африки с дикими бегемотами. Местная популяция происходит от четырех особей, которых наркобарон Пабло Эскобар привез в свой частный зоопарк в 80-х годах на гигантском ранчо в долине реки Магдалена.

Национальный университет Колумбии заявлял, что в 2022 году в стране жили около 170 бегемотов. Они были замечены в районах, которые находятся более чем в 100 км к северу от ранчо Эскобара. Животные отбирают пищу у местных видов и могут быть опасны для жителей деревень и фермеров.