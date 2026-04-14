СМИ: Конгресс США погряз в скандалах

Axios: Конгресс США погряз в скандалах
Серия этических скандалов вынудила двоих американских законодателей добровольно сложить полномочия ради избегания позорного исключения из палаты представителей.
Череда громких скандалов в американском парламенте достигла критической точки, передает Axios.
Демократ Эрик Суолвелл решил сложить полномочия из-за обвинений в сексуальном насилии.
Республиканец Тони Гонсалес также завершает карьеру после признания в романе с помощницей, совершившей самоубийство.
Законодатели возмущены медлительностью профильных инстанций и грозят самостоятельно инициировать голосования по изгнанию коллег.
«Процесс соблюдения этики абсолютно несовершенен», – заявил один из демократов.
Под угрозой увольнения остаются еще два конгрессмена.
Шейлу Черфилус-Маккормик признали виновной в нецелевом расходовании 5 млн долларов из фондов помощи при пандемии. Кори Миллса подозревают в домашнем насилии и масштабных финансовых махинациях. Группа политиков уже призвала руководство ускорить эти расследования.
Однако лидеры обеих партий Майк Джонсон и Хаким Джеффрис отказываются форсировать события. Они настаивают на необходимости дождаться завершения официальных процедур, пока успешно блокируя любые попытки досрочного исключения нарушителей.
Ранее Пит Хегсет заявил о клевете из-за обвинений в сексуальных домогательствах.