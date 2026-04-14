СМИ: Конгресс США погряз в скандалах

Серия этических скандалов вынудила двоих американских законодателей добровольно сложить полномочия ради избегания позорного исключения из палаты представителей.

© Unsplash

Череда громких скандалов в американском парламенте достигла критической точки, передает Axios.

Демократ Эрик Суолвелл решил сложить полномочия из-за обвинений в сексуальном насилии.

Республиканец Тони Гонсалес также завершает карьеру после признания в романе с помощницей, совершившей самоубийство.

Законодатели возмущены медлительностью профильных инстанций и грозят самостоятельно инициировать голосования по изгнанию коллег.

«Процесс соблюдения этики абсолютно несовершенен», – заявил один из демократов.

Под угрозой увольнения остаются еще два конгрессмена.

Шейлу Черфилус-Маккормик признали виновной в нецелевом расходовании 5 млн долларов из фондов помощи при пандемии. Кори Миллса подозревают в домашнем насилии и масштабных финансовых махинациях. Группа политиков уже призвала руководство ускорить эти расследования.

Однако лидеры обеих партий Майк Джонсон и Хаким Джеффрис отказываются форсировать события. Они настаивают на необходимости дождаться завершения официальных процедур, пока успешно блокируя любые попытки досрочного исключения нарушителей.

Ранее Пит Хегсет заявил о клевете из-за обвинений в сексуальных домогательствах.