Великобритания пересматривает свои планы по борьбе с российским «теневым флотом». Как сообщает «Царьград», поворот разрушает многолетнюю стратегию Лондона и открывает возможность аналогичным способом решить и другие стратегические вопросы в отношении с экс-партнерами России.

Газета The Telegraph сообщила, что правительство британского премьера Кира Стармера отказывается от планов по захвату российских санкционных танкеров. Утверждается, что власти опасаются нарушения международного права. Судам разрешили пройти через Ла Манш, несмотря на обещание Стармера преследовать их.

«Для каждой операции, известной в международном праве как "перехват", должностные лица должны представить юридическое обоснование и доказать, что судно обошло британские санкции», — пишет газета.

Телеканал отмечает, что смехотворность объяснений очевидна, ведь суда, лишь предположительно связанные с РФ, подвергались ударам и задержаниям на протяжении нескольких лет. Не поверил в отговорку и экс-премьер Борис Джонсон, который назвал захват танкеров возможностью остановить подпитку российской «военной машины».

В явном виде о намерении охотиться за теневым флотом России британцы заявили в июне 2024 года. Бывший на тот момент главой британского МИД Дэвид Кэмерон в интервью сказал, что Западу следует дополнить санкции отлавливанием «теневого флота».

К осени того же года о готовности присоединиться к охоте за русскими танкерами заявили власти Эстонии и Финляндии. Позднее, к январю 2025 года, была запущена миссия «Балтийский часовой», в которой приняли участие Германия, Польша, Нидерланды и ряд других стран. Идея была в создании механизма по перехвату судов, постоянном патрулировании Балтики и Северного моря. Участники хотели отработать не только физический захват, но и присвоение нефти, и юридическое преследование задержанных моряков.

Как должен был работать весь проект, видно на примере Швеции, которая только за последний месяц задержала четыре танкера. От таких программ по доброй воле никто не откажется, а значит должно было произойти нечто достаточно серьезное, что заставило Лондон и союзников на ходу корректировать планы.

The Telegraph обращает внимание, что в минувший вторник пару танкеров через Ла-Манш сопроводил фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович». Конвой сопровождало вспомогательное судно британского флота, который никак не пытался вмешаться в ситуацию.

Произошло и другое событие — уже в глубинах Северного моря. 9 апреля британский министр обороны Джон Хили заявил, что три российские подлодки, две из которых принадлежат Главному управлению глубоководных исследований Минобороны России, месяц занимались поиском донных кабелей вокруг Великобритании.

Для предотвращения атак Лондон направил в районы активности российских подлодок военные корабли. Кроме того, британские власти договорились на совместное патрулирование Северной Атлантики с ВМС Норвегии. По ряду данных, к защите инфраструктуры на дне океана привлечено 13 кораблей.

Не исключено, что британские акустики могли услышать некий «бум» в районе пересечения кабелей и трубопроводов, который пока обошелся без последствий. Если эта гипотеза верна, то РФ взялась за единственное эффективное решение проблемы европейского пиратства — создание встречных угроз.