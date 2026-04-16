Стало известно, кому звонил Вэнс во время переговоров США и Ирана

Во время переговоров в Исламабаде вице-президент США Джей Ди Вэнс постоянно звонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и передавал отчеты.
В этом его уличил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди, сообщает Press TV.
«Я думаю, любой американец должен быть оскорблен и шокирован тем, что вице-президент США отчитывается перед этой ничтожной колонией», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что во время переговоров иранская сторона ни разу не связалась с Ираном, только перед поездкой в Исламабад глава переговорной группы, спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, поговорил с аятоллой Моджтабой Хаменеи, согласовал рамки переговоров, после чего отправился на переговоры.
По его словам, Нетаньяху фактически предотвратил сделку, которая была в интересах США, поскольку закрытие Ормузского пролива скоро приведет к катастрофическим последствиям.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что блокада Ормузского пролива Вашингтоном может спровоцировать срыв режима прекращения огня между Ираном и Соединенными Штатами.