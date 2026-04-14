Обзор иноСМИ: «новая эра мировых войн» и почему в НАТО боятся российских летчиков

«ВВС России стали гораздо опаснее»

По мнению экспертов по воздушному бою, за время конфликта на Украине российские ВВС значительно повысили свою боеспособность, пишет BI. Теперь российская авиация представляет для НАТО гораздо большую угрозу - пилоты стали опытнее, производство - эффективнее, а системы усовершенствованы, подчеркивается в статье. Отставной генерал-майор армии США, экс-помощник генсека НАТО Гордон Дэвис считает, что альянсу необходимо пересмотреть свое представление о российских ВВС. Эксперты, опрошенные BI, заявили, что России даже не пришлось задействовать в украинском конфликте часть своих лучших самолетов, а также ряд наиболее совершенных видов вооружения. Долгое время российские пилоты, как правило, летали гораздо меньше, чем их коллеги из НАТО, но украинский кризис позволили им получить ценный боевой опыт.

Российские ВВС оснащают свои истребители Су-35 ракетами большей дальности. Это, по словам британского эксперта Джастина Бронка, «значительно способствовало увеличению угрозы, которую российские самолеты могут представлять для воздушных операций НАТО». Россия также разработала средства нанесения ударов с воздуха с большой дистанции (от ракет до планирующих бомб), которые не только усложняют противовоздушную оборону, но и позволяют пилотам наносить удары с более безопасных позиций. Британский специалист по военной авиации Тим Робинсон заявил, что возможность вести огонь из высокоточного оружия, не заходя в воздушное пространство Украины, стала примером совершенствования российской тактики, боеприпасов и технологий. Бронк добавил, что в случае потенциальной будущей войны силы НАТО на передовой могут подвергаться интенсивным бомбардировкам планирующими бомбами, а российским пилотам не придется рисковать полетами за пределы зоны защиты.

«США снова ведут переговоры с Ираном, чтобы выиграть время»

После переговоров с Ираном в Исламабаде вице-президент США Джей Ди Вэнс потребовал гарантий, что Тегеран никогда не сможет создать ядерное оружие - «не только сейчас, не только через два года, но и в долгосрочной перспективе». Оказывается, долгосрочная перспектива для администрации Дональда Трампа составляет 20 лет, пишет The New York Times. История взаимодействия Америки с Ираном «изобилует попытками выиграть время». Источники газеты, знакомые с ходом переговоров, заявили, что на переговорах в Пакистане США не требовали «вечного» запрета на обогащение урана. Вместо этого Штаты предложили 20-летнюю «приостановку» всей ядерной деятельности Ирана. Это позволило бы иранцам заявить, что они не отказались навсегда от права на производство собственного ядерного топлива. В ответ Иран предложил приостановить ядерную деятельность на срок до пяти лет, рассказали NYT два высокопоставленных иранских чиновника и один американский чиновник.

Иранцы выдвигали очень похожее предложение в феврале во время провалившихся переговоров в Женеве, убедивших Трампа в необходимости войны. На новых переговорах обсуждались и другие вопросы, в том числе восстановление свободного прохода через Ормузский пролив и прекращение поддержки ХАМАС и «Хезболлы» Ираном. Однако отказ Ирана от ядерных амбиций, огромной атомной инфраструктуры и вывоз запасов топлива из страны всегда был центральным спорным моментом. Споры о сроках приостановки ядерной деятельности позволяют предположить, что есть возможность для заключения сделки. В понедельник появились признаки, что переговорщики могут встретиться снова в ближайшие дни. Для Трампа существует риск, что сделка может напоминать ядерное соглашение 2015 года, из которого он вышел три года спустя, назвав его «ужасной, односторонней сделкой, которую никогда не следовало заключать». В рамках того соглашения Ирану разрешалось постепенно наращивать деятельность по обогащению урана до 2030 года, когда все ограничения должны были исчезнуть.

«Новая эра мировых войн»

К моменту начала войны в Иране мир уже был охвачен конфликтами. За последние два года войны - как внутри стран, так и между разными государствами - были масштабнее, чем за любой другой год после окончания Второй мировой войны. Наступила новая реальность - новая эра мировых войн, пишет The New York Times. Пока украинский кризис затягивается, а война США и Израиля против Ирана приостановлена в рамках хрупкого перемирия, на мировую арену возвращается еще одно нежелательное явление: мировая война. Два крупных конфликта на разных континентах стали аренами стратегической конкуренции между крупными державами, подчеркивает автор статьи.

Динамика каждого из конфликтов оказала прямое влияние на другой, и в обоих случаях в борьбу оказались втянуты третьи стороны. И хотя совокупный масштаб и интенсивность конфликтов значительно уступают двум разрушительным мировым войнам прошлого века, они возникли из одного и того же опасного рефлекса: конкурирующие страны полностью приняли военную силу как первое и основное средство осуществления власти. На обоих фронтах Россия и США поддерживали противников друг друга. США продолжают поставлять Украине оружие и разведывательную информацию, Россия, по утверждениям некоторых СМИ, делает то же самое для Ирана. Хотя США и Россия не ведут прямого огня друг по другу, по сути, они заряжают и направляют оружие, используемое другими, считает автор NYT.

«Путин позвонил в Иран в самый подходящий момент»

В условиях быстро меняющейся международной ситуации телефонный разговор президента России Владимира Путина с иранским коллегой Масудом Пезешкианом стал настоящей «информационной бомбой», всколыхнувшей весь Ближний Восток, заявил автор китайского портала Sohu. Этот звонок не только был безупречно выверен по времени, но и раскрыл уникальную позицию России по ситуации в регионе. На мировой геополитической арене этот шаг Путина стал своеобразной декларацией силы. Чтобы понять значимость этого разговора, необходимо взглянуть на текущий контекст: США и Израиль в последнее время усилили давление в регионе, особенно в рамках своей стратегии против Ирана.

В такой ситуации диалог Путина с Тегераном явно направлен на то, чтобы нивелировать влияние Вашингтона и укрепить уверенность иранской стороны, считает автор статьи. В ходе беседы наметилось несколько ключевых моментов, заслуживающих особого внимания. Путин четко заявил, что продолжит добиваться политико-дипломатического урегулирования. Другими словами, Россия делает ставку на диалог. По версии автора статьи, это недвусмысленный сигнал миру: Москва не желает эскалации регионального конфликта. Слова Путина о стремлении к «справедливому и прочному» миру свидетельствуют, что Россия поддерживает Иран. Ведь Тегеран ищет не временной передышки, а долгосрочного мира с твердыми гарантиями. Однако, пожалуй, самое важное - это подтверждение взаимного желания сторон и дальше укреплять российско-иранские отношения. Автор статьи считает, что звонок Путина транслирует не просто поддержку Тегерана, но и «последовательный вызов» США и их союзникам.

«Российский «теневой флот» высмеивает военно-морскую мощь Британии»

Мало что так сильно раздражает британских политиков, как упоминание о российском «теневом флоте». Однако бесполезное отслеживание российских танкеров в Ла-Манше на прошлой неделе показывает, что у Британии нет средств, чтобы что-либо с этим сделать, пишет Responsible Statecraft. Девятого апреля два нефтяных танкера были сопровождены через Ла-Манш российским фрегатом, оснащенным всевозможным оружием, включая противокорабельные ракеты. В ответ Королевский военно-морской флот смог лишь мобилизовать вспомогательный топливный танкер, который беспомощно следовал за ними.

Неспособность противостоять российским танкерам вызвала бурные протесты со стороны оппозиционных политиков, включая бывшего премьер-министра Бориса Джонсона. Генеральный прокурор Соединенного Королевства постановил, что британские силы вряд ли смогут подняться на борт российских судов для их захвата, поскольку это может противоречить международному праву. Однако политический посыл ясен. Даже если Великобритания направит войска для высадки на борт сопровождаемых российских танкеров, по ним могут открыть огонь, и у Королевского военно-морского флота не будет эффективных военных средств для противодействия российским силам. Британский флот оказался неспособен проецировать силу даже вблизи британских берегов.