Стало известно, какие страны могут посетить парад Победы в Москве в 2026 году

Свое участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут 9 мая в Москве, подтвердили уже более 20 государств. Кто именно приедет на парад Победы, разбиралось издание News.ru.

Кто приедет?

По данным пресс-службы Кремля, пока окончательный список гостей не сформирован. Он будет обнародован после получения всех официальных подтверждений. Но уже известно, что в Москву планируют приехать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии.

Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко официально заявил о том, что примет участие в праздничных мероприятиях в Москве, во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным 12 апреля.

«По предварительным данным, также ожидается прибытие президента Азербайджана. Среди стран дальнего зарубежья в Кремле ожидают прибытия председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендры Моди, президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы, президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо», - говорится в статье.

Кроме того, в списке значатся лидеры Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау, прорабатывается возможность визита лидера КНДР Ким Чен Ына, свое намерение присутствовать на торжествах подтвердил и лидер боснийских сербов Милорад Додик.

Кого не будет в Москве?

Традиционно проигнорировали парад в Москве США, Великобритания, Германия и Франция, Польша и Япония. Также не приедут представители Литвы, Латвии, Эстонии.

Кроме того, страны Прибалтики заблокировала использование своего воздушного пространства для перелетов делегаций, направлявшихся в Москву. А Украина призвала бойкотировать парад, назвав его «пропагандистским мероприятием».

Неожиданностью стал отказ приехать в российскую столицу президента Турции Реджепа Эрдогана, несмотря на тесное сотрудничество с Россией по ряду международных вопросов. Не будет на торжественных мероприятиях и представителей Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Новоизбранный лидер Венгрии Петер Мадьяр также вряд ли посетит парад Победы.

Напомним, что в прошлом году в Москву на торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия Победы прибыли делегации 29 стран. Среди гостей были премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. Они приехали, несмотря на то, что Литва, Латвия и Эстония запретили их самолетам пролет через свое воздушное пространство. А глава европейской дипломатии Кая Каллас предупредила, что поездки европейских лидеров в Москву «будут иметь последствия».