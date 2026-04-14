США и Иран обсуждают новый раунд диалога в Исламабаде

Представители США и Ирана могут в ближайшие дни возобновить переговорный процесс и встретиться в столице Пакистана — Исламабаде. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

По данным собеседников агентства, встреча может состояться уже на этой неделе, при этом рассматривается возможность проведения переговоров в четверг. Ранее также сообщалось о планах сторон организовать очередной раунд прямого диалога в пакистанской столице.

При этом, как отмечают источники, окончательное место проведения встречи пока не согласовано. В администрации США, по информации СМИ, в качестве альтернативной площадки называют Женеву, где ранее уже проходили международные переговоры с участием сторон.

Подробности возможной повестки предстоящего раунда пока не раскрываются. Официального подтверждения даты и места встречи от участников переговорного процесса на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что предыдущие контакты между Вашингтоном и Тегераном завершились без достижения конкретных договоренностей, при этом ключевые разногласия между сторонами сохраняются.