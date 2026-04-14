В Польше возмутились словами посла США в адрес спикера Сейма

Замглавы МИД Польши Марчин Босацкий назвал заявления американского посла в Варшаве Тома Роуза в адрес спикера Сейма Влодзимежа Чажастого «глубоко неуместными».

© Московский Комсомолец

Об этом он заявил в эфире телеканала TVP Info.

«Такое высказывание в адрес второго человека в стране представляется, выражаясь языком дипломатического протокола, глубоко неуместным», — отметил дипломат. Он добавил, что в ведомстве сейчас размышляют над вариантами реакции на слова Роуза.

Накануне посол США опубликовал в соцсети X пост, в котором назвал спикера Сейма угрозой для польско-американских отношений. Чажастый ранее назвал президента США Дональда Трампа «лидером хаоса».

Конфликт между дипломатом и польским политиком длится с февраля. До этого Роуз разорвал любые контакты с Чажастым после того, как тот отказался поддержать инициативу о награждении Трампа Нобелевской премией мира.