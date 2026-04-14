На Западе раскрыли позицию Украины по отношениям с Венгрией

Украинская сторона не питает иллюзий по поводу возможного скорого улучшения отношений с Венгрией в результате победы на выборах в венгерский парламент партии "Тиса" Петера Мадьяра, пишет Politico.

Чиновники в Киеве не питают иллюзий о том, что две страны неожиданно станут союзниками, поделились подробностями авторы публикации.

По информации издания, Украина ожидает долгой и кропотливой работы, направленной на поиск точек соприкосновения с новым руководством Венгрии.

Одним из спорных вопросов для Киева и Будапешта остается возобновление работы трубопровода "Дружба", поскольку власти Украины хотят ограничить поставки нефти из Российской Федерации. В статье речь идет о том, что бывшую советскую республику также может разочаровать позиция нового руководства Венгрии по поводу ускоренного вступления Украины в Европейский союз.