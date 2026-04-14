Заявление лидера победившей на выборах в венгерский парламент партии "Тиса" Петера Мадьяра о главе российского государства Владимире Путине нашло отклик у избирателей в Венгрии, заявила на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Это перекликается с давней мирной риторикой Виктора Орбана - позицией, которая нашла глубокий отклик у избирателей в Венгрии, уставших от инфляции, счетов за электроэнергию и отдаленных конфликтов, поделилась своей точкой зрения автор публикации.

По ее словам, опросы указывают на то, что официальная позиция главы киевского режима Владимира Зеленского там крайне непопулярна. Многие жители Венгрии рассматривают конфликт через призму энергозависимости и проблем в экономике, а не морального крестового похода, отметила Мендель.

Мадьяр высказался о звонке Путину

Накануне Мадьяр заявил, что Венгрия в любом случае будет вынуждена вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным вне зависимости от смены правительства. Он также подчеркнул, что в диалоге с Москвой не хочет представлять интересы Киева.