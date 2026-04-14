Сибига обсудил с Каллас предоставление кредита Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой европейской дипломатии Каей Каллас, в ходе которого стороны обсудили выделение Киеву кредита на €90 млрд. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Министр указал, что стороны затронули тему европейской повестки дня, подчеркнув «необходимость сохранения единства и динамики в продвижении ключевых решений, которые укрепляют нашу общую безопасность и жизнестойкость».

«Мы также обменялись мнениями о результатах выборов в Венгрии и их последствиях для укрепления Европы. Я подчеркнул важность разблокирования кредита в размере 90 миллиардов евро для обеспечения дальнейшей поддержки Украины и защиты Европы от российской угрозы», — написал Сибига

До этого газета Financial Times (FT) писала, что Брюссель обозначил условия для разблокировки замороженных средств Венгрии на сумму около €35 млрд. После смены власти Еврокомиссия ожидает от правительства Петера Мадьяра системных реформ и пересмотра внешнеполитического курса. В частности, речь идет о разблокировке кредита Украине и нового пакета санкций против России. Переговоры с Будапештом уже начались.