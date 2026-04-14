Си Цзиньпин призвал к формированию системы безопасности на Ближнем Востоке
Китай выступает за формирование устойчивой системы безопасности на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива.
Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Следует поддерживать улучшение отношений… и способствовать формированию устойчивой системы безопасности», — приводит его слова агентство «Синьхуа».
Заявление прозвучало на встрече с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.
Кроме того, китайский лидер заявил о недопустимости возврата к «закону джунглей» и необходимости соблюдения международного права.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял о достижении целей в Иране.
Также глава МИД России Сергей Лавров обсуждал с иранской стороной переговоры Тегерана и Вашингтона.