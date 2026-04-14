Драка и скандалы: раскрыты тайны сменившего Орбана Мадьяра

Оппозиционная партия «Тиса» во главе с политиком Петером Мадьяром одержала победу на прошедших в Венгрии парламентских выборах. Что известно о скандалах политика, который сменил управлявшего страной на протяжении 16 лет Виктора Орбана, разбиралась газета «Аргументы и факты».

Выборы в парламент прошли в Венгрии в воскресенье, 12 апреля. Партия «Тиса» получила 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. При этом «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана удалось взять только 55 мандатов. В течение 30 дней в республике будет сформировано новое правительство.

Петер Мадьяр родился 16 марта 1981 года в Будапеште в семье, принадлежащей к юридической и политической элите страны. Он окончил юридический факультет будапештского Католического университета имени Петера Пазманя, затем стажировался в Берлинском университете имени Гумбольдта. Карьеру начинал в суде, занимался международным частным правом и даже бесплатно представлял интересы пострадавших от полицейского произвола во время протестов 2006 года.

Мадьяр высказался о звонке Путину

Мадьяр еще студентом вступил в партию Виктора Орбана «Фидес», а затем занимал ряд достаточно высоких должностей: работал в МИДе, был дипломатом в представительстве Венгрии при Евросоюзе, курировал отношения правительства с Европарламентом, возглавлял юридическое управление Венгерского банка развития, входил в советы директоров крупных госкомпаний.

Однако затем сумел консолидировать оппозицию, превратив свою новую партию «Тиса» во второго по силе политического игрока Венгрии. На выборах в Европарламент в июне 2024 года «Тиса» неожиданно получила 30% голосов и 7 мандатов, фактически сравнявшись с правящей «Фидес». Кроме того, его партия первой среди оппозиционных сил представила развернутую программу евроинтеграции и реформы судебной системы.

Скандалы

Успешная политическая карьера Петера Мадьяра сопровождалась и громкими скандалами. В частности, его бывшая жена, экс-министр юстиции Юдит Варга, публично обвинила политика в насилии, заявив, что их брак был «ужасным».

В свою очередь Мадьяр отверг обвинения в том, что бил супругу в течение 18 лет их брака. Он заявил, что это Варга «много раз била его — и кулаком, и ногой, иногда при свидетелях, иногда за закрытыми дверями».

А в июне 2024 года Мадьяр оказался в центре скандала из-за инцидента в одном из клубов Будапешта. Политик выхватил телефон у снимавшего его на видео молодого человека, назвав произошедшее провокацией.

Также Мадьяр заявлял, что в 2024 году его тайно сняли на видео во время секса с бывшей партнершей. Он утверждал, что интимное видео было использовано для попытки шантажа, но он смог предотвратить его публикацию. В связи с той же историей политик сообщил, что в квартире, где происходила запись, возможно, хранились наркотики, однако сам он никогда не употреблял запрещенных веществ.

«Ищет «золотую середину»»

Не стоит ожидать от Петера Мадьяра резкого разворота во внешней политике, так как Венгрия никогда не была проукраинской и не станет ею после смены власти, уверен член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов.

По его словам, Будапешт ищет «золотую середину» и венгров «не нужно записывать ни в пророссийскую, ни тем более в проукраинскую сторону». При этом в экономике прагматизм побеждает политические лозунги, а Венгрия сильно зависит от российских энергоносителей, уверен эксперт.

«Объективная реальность так или иначе заставит их продолжать курс на нормальные торгово-экономические отношения с Россией. Если же они от нее слишком далеко отойдут, то у них будет огромное количество дополнительных проблем, которых Орбан не допускал», — пояснил Андрей Климов.

Сам Петер Мадьяр уже прямо признал необходимость вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а также подчеркнул, что энергетическая зависимость Венгрии от РФ сохранится.